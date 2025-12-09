Skenario Timnas Indonesia Tembus Semifinal SEA Games 2025 setelah Kalah Lawan Filipina

jpnn.com, CHIANG MAI - Timnas Indonesia harus bisa meraih kemenangan besar di laga kedua Grup C di SEA Games 2025 melawan Myanmar.

Hal tersebut harus dilakukan untuk tembus babak semifinal ajang akbar antarnegara ASEAN itu dengan status runner up terbaik.

Skuad asuhan Indra Sjafri mengawali perjuangan di SEA Games 2025 dengan kekalahan tipis 0-1 dari Filipina di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin (8/12).

Jala gawang Timnas Indonesia yang dikawal Cahya Supriadi bobol melalui Banatao Otu Abang pada menit ke-45+2 seusai memanfaatkan umpan dari Gavin Muens.

Hasil ini membuat Garuda Muda harus bisa meraih kemenangan besar saat melawan Myanmar untuk memperebutkan posisi runner up terbaik dari tiga grup.

Kemenangan besar dibutuhkan untuk menjaga asa mempertahankan medali emas di SEA Games yang diraih pada edisi 2023.

Baca Juga: Mutiara Ayu Puspitasari Jadi Harapan Baru Tunggal Putri Indonesia di SEA Games 2025

Sejauh ini Timnas Indonesia harus bersaing dengan Vietnam, dan Timor Leste di posisi runner up terbaik.

Vietnam menjadi kandidat terkuat peraih posisi runner up terbaik setelah mengoleksi selisih gol +1 dan telah meraih tiga angka.