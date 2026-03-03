menu
Skin Nyi Roro Kidul: Gim Honor of Kings Diselimuti Aura Magis

Gim Honor of Kings kembali menghadirkan skin pahlawan spesial terbaru “Nyi Roro Kidul” untuk Haya, yang terinspirasi dari sosok ikonik Nyi Roro Kidul. ANTARA/ (Honor of Kings)

jpnn.com, JAKARTA - Gim Honor of Kings kembali mencuri perhatian pemain Indonesia, lewat kehadiran skin spesial bertema Nyi Roro Kidul untuk hero Haya di Honor of Kings.

Langkah itu terasa berbeda. Sosok Nyi Roro Kidul bukan hanya figur mitos, tetapi bagian dari identitas budaya yang lekat dengan masyarakat, terutama di pesisir selatan Jawa.

Dalam balutan visual serba hijau dengan nuansa samudera, karakter Haya tampil lebih misterius, dominan, dan berwibawa.

Itu merefleksikan citra Sang Ratu Pantai Selatan yang megah sekaligus penuh bahaya.

Pemilihan tema bukan tanpa alasan. Karakter Haya dikenal memiliki temperamen kuat dan kemampuan mengendalikan area pertarungan melalui mekanisme “domain”.

Fitur tersebut terasa selaras dengan narasi Nyi Roro Kidul sebagai penguasa lautan yang memiliki otoritas absolut atas wilayahnya.

Sentuhan mitologi lokal itu kemudian diterjemahkan dalam efek animasi dan detail kostum yang kental unsur laut dan aura magis.

Lebih dari sekadar kosmetik digital, kolaborasi budaya ini menjadi jembatan antara legenda lama dan budaya pop modern.

