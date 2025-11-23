Skincare Bayi Bebiotic Kini Hadir di 158 Gerai RajaSusu, Kamari Pakai Juga Lho
jpnn.com, TANGERANG - Brand skincare bayi dan anak Bebiotic, milik Shandy Purnamasari dan Gilang Widya Pramana (Juragan99 atau J99 Corp), resmi hadir di 158 gerai RajaSusu yang tersebar di Jabodetabek dan Bandung.
Kehadiran Bebiotic di jaringan retail perlengkapan ibu dan anak itu ditandai dengan acara peluncuran di RajaSusu BSD,.
Kegiatan itu turut dihadiri Brand Ambassador Bebiotic, Jennifer Coppen, serta pemilik RajaSusu Store, Yohanes David dan Indrawati.
“Kami senang sekali Bebiotic jadi lebih mudah didapatkan masyarakat. Dengan hadir di RajaSusu, kami berharap lebih banyak ibu dan anak mendapat manfaat dari produk kami,” ujar Shandy Purnamasari, Sabtu (22/11).
Bebiotic dikenal sebagai brand perawatan kulit bayi yang mengusung Microbiome Technology, perpaduan prebiotik, probiotik, dan postbiotik untuk memperkuat skin barrier serta melindungi kulit dari iritasi, infeksi, hingga cuaca ekstrem.
Formulanya juga diperkaya dual hyaluronic acid, ceramide complex, dan 8x essential oil yang aman untuk bayi baru lahir.
Pendekatan ilmiah itu membuat Bebiotic berbeda dari produk bayi lain yang umumnya hanya bekerja di permukaan kulit.
Pemilik RajaSusu, Yohanes David menyebutkan kolaborasi ini lahir dari meningkatnya permintaan skincare bayi yang aman dan cocok untuk iklim tropis.
Skincare Bayi Bebiotic kini hadir di 158 gerai RajaSusu, si cantik Kamari juga menggunakan produk lokal tersebut.
