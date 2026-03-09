Skincare Bayi dengan Teknologi Tribiotic Hadir di Sonobebe Gading Serpong

jpnn.com, JAKARTA - Bebiotic, brand perawatan kulit bayi dan anak di bawah naungan J99 Corp resmi memperluas jangkauan pasarnya dengan hadir di Sonobebe, babies superstore pertama di Indonesia yang berlokasi di Gading Serpong, Tangerang, pada Minggu (8/3).

”Bebiotic hadir berawal dari keresahan saya sebagai seorang Ibu untuk menemukan formula yang aman dan lembut bagi kulit bayi dan anak," kata Founder Bebiotic, Shandy Purnamasari, Minggu (9/3).

Adakalanya produk tersedia dari brand luar, dengan harga yang lumayan mahal. Padahal Menurut Shandy, perawatan kulit yang aman itu seharusnya bisa dijangkau setiap orang.

"Bebiotic menjadi jawaban atas kebutuhan orang tua akan produk yang aman, natural, dan efektif untuk kondisi cuaca di Indonesia dan juga iklim tropis," ujarnya.

Rangkaian produknya sangat variatif mulai dari sunscreen, body wash, hair care sampai body lotion.

Bebiotic juga memiliki varian lipbalm dan parfum lembut untuk anak.

"Langkah strategis hadir di Sonobebe menandai komitmen Bebiotic dalam menghadirkan solusi skincare lokal berkualitas premium namun tetap terjangkau bagi keluarga Indonesia," ungkapnya.

Shandy menambahkan, Bebiotic dikembangkan dengan Tribiotics formula, yaitu kombinasi prebiotics, probiotics, dan postbiotics.