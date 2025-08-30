Skincare Inovatif Korea Selatan DERMAFIRM Hadir di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Pacific Merdeka Indonesia untuk kali pertama menghadirkan DERMAFIRM di tanah air.

Produk perawatan kulit (skincare) inovatif ini memanfaatkan perpaduan optimal bahan baku murni berkualitas tinggi yang telah dipilih secara cermat melalui penelitian dan pengembangan di Korea Selatan.

Sebagai pelopor dalam industri perawatan kulit, DERMAFIRM memimpin perkembangan K-beauty secara global melalui pemanfaatan ilmu dermatologis tepercaya dan inovasi kreatif.

"Hari ini adalah hari yang sangat kami nantikan. Akhirnya setelah persiapan yang cukup panjang, kami dapat memperkenalkan secara resmi DERMAFIRM ke khalayak di Tanah Air," kata Brand Manager DERMAFIRM Mia Maurin beberapa hari lalu.

Lebih lanjut Mia menjelaskan DERMAFIRM merupakan jenama skincare yang telah dikenal di berbagai belahan dunia atas fokusnya pada skincare dermatologis yang berbasis sains.

Produk-produknya dirancang dengan teknologi tinggi, bahan-bahan aktif yang aman, dan dengan hasil yang terukur.

"Kami percaya bahwa perawatan kulit bukan soal instan, tetapi tentang konsistensi, formula yang tepat, dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan kulit," ujarnya.

"Oleh karenanya, kami yakin, DERMAFIRM dapat menjadi solusi tepercaya, bukan hanya karena efeknya di permukaan kulit, tetapi karena pendekatannya yang menyeluruh, mulai dari cleansing, treatment, hingga protection. Semuanya berbasis riset dan dermatologi," kata Mia.