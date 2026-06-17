SKKL Rising 8 Resmi Dibangun, Konektivitas Digital Indonesia Makin Andal
jpnn.com, JAKARTA - PT Ketrosden Triasmitra, Tbk (IDX: KETR) dan PT Ekamas Mora Republik, Tbk (“MoraRepublic” atau IDX: MORA) telah berhasil membangun Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Rising 8 pada Mei 2026 lalu. Sementara seremonial pengoperasian SKKL tersebut yang dihadiri oleh para pelaku usaha telekomunikasi digelar hari ini, Rabu (17/6).
Segmen yang sudah tergelar adalah segmen pertama Jakarta - Batam, sedangkan segmen Batam - Singapura akan menjadi proyek berikutnya.
Sistem ini telah melewati fase testing dan commissioning serta siap melayani kebutuhan konektivitas Digital Indonesia.
Rising 8 merupakan sistem kabel laut sepanjang 1.128,5 kilometer yang menghubungkan Jakarta (Tanjung Pakis) – Batam (Tanjung Bemban) hingga ekstensi ke Singapura.
SKKL ini menggunakan teknologi repeatered system dan telah tersedia untuk operator telekomunikasi serta enterprise yang membutuhkan jalur konektivitas berkualitas tinggi.
Beroperasinya Rising 8 menambah pilihan jalur konektivitas di koridor Indonesia-Singapura, salah satu rute digital tersibuk di Asia Tenggara.
Ketersediaan jalur alternatif ini penting untuk redundansi jaringan dan kontinuitas pelayanan, terutama bagi operator dan perusahaan yang menjalankan aplikasi kritis untuk operasional.
"Rising 8 kini sudah ready for service. Kami yakin Rising 8 akan jadi pilihan yang solid bagi pelanggan yang membutuhkan koneksi andal baik di dalam maupun ke luar negeri. Ini merupakan hasil kerja sama tim
Target market Rising 8 mencakup operator telekomunikasi, Penyedia Layanan Internet (ISP), penyedia konten, dan perusahaan dengan kebutuhan bandwidth tinggi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menko Airlangga Dorong Penguatan Hubungan RI-Finlandia, Pacu Dukungan Aksesi OECD
- Bank Jakarta Siapkan 4 Strategi Jitu Wujudkan Kota yang Inklusif dan Terkoneksi
- Gabung dengan Wow Group, Eden Perkuat Ekosistem Performance Digital
- Pertemukan Regulator hingga Pelaku Industri, Telkom Susun Cetak Biru Kedaulatan Digital
- Data Center Terisi Penuh Sebelum Beroperasi, Telkom Kebut Ekspansi NeutraDC Batam
- Pemkot Tangsel: PP TUNAS Perkuat Perlindungan Anak di Era Digital