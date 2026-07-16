Skor Inggris vs Argentina 2026: Keputusan Tuchel Berujung Fatal, Peran Messi Vital
jpnn.com - JAKARTA – Skor pertandingan Inggris vs Argentina dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (16/7) WIB, ditutup di angka 1-2.
Dua gol Timnas Argentina dicetak pada menit-menit akhir pertandingan.
Inggris sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon di awal babak kedua.
Lionel Messi mengirimkan dua assist yang dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez tujuh menit berselang.
Argentina menang dramatis, menuju final Piala Dunia dua edisi beruntun.
Di partai final Piala Dunia 2026, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sudah lebih dulu memenangi laga semifinal lain kontra Prancis 2-0.
Final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina akan dilangsungkan di Stadion MetLife, New Jersey, Minggu (19/7) waktu setempat atau Senin (20/7) WIB.
Babak pertama pertandingan Inggris vs Argentina berlangsung sengit.
Silakan disimak peran penting Lionel Messi di balik skor akhir pertandingan Inggris vs Argentina dalam laga semifinal Piala Dunia 2026.
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