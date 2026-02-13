menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Skor IPK Indonesia Merosot, Hasto Singgung Penegak Hukum Jadi Alat Kekuasaan

Skor IPK Indonesia Merosot, Hasto Singgung Penegak Hukum Jadi Alat Kekuasaan

Skor IPK Indonesia Merosot, Hasto Singgung Penegak Hukum Jadi Alat Kekuasaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ke angka 34 pada 2025. 

Adapun, angka tersebut turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 37.

Hasto mengatakan konstruksi pencegahan korupsi seharusnya dimulai dari penegakan hukum yang tertib dan konsisten serta ditopang oleh keteladanan aparat.

Baca Juga:

“Kita tahu fenomena dalam proses politik, penegak hukum sering kali dilibatkan menjadi alat-alat kekuasaan. Ini yang tidak boleh terjadi,” kata dia seperti dikutip Kamis (12/2).

Hasto melanjutkan suatu negara bisa maju dengan ditentukan oleh kualitas demokrasi, transparansi, dan penegakan hukum.

Dia mengatakan biaya apa pun, baik di bidang ekonomi sampai politik menjadi mahal ketika hukum tidak berkadilan.

Baca Juga:

"Pemilu biaya mahal, investasi biaya mahal, distribusi logistik, hingga distribusi pangan menjadi mahal. Ini yang kita tidak inginkan,” ujar Hasto.

Dia mengatakan penurunan IPK dan transparansi harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, termasuk bagi partai politik.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut penurunan IPK harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, termasuk bagi partai politik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI