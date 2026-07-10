Skor Prancis vs Maroko Piala Dunia 2026, Mbappe Gagal Penalti, tetapi Dibayar Lunas

jpnn.com - JAKARTA – Skor Prancis vs Maroko pada laga perempat final Piala Dunia 2026 di Stadoin Boston, Amerika Serikat pada Jumat (10/7) WIB berakhir di angka 2-0.

Dengan kemenangan tersebut, Timnas Prancis memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026.

Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pahlawan kemenangan Les Bleus lewat gol-gol mereka pada babak kedua.

Kemenangan 2-0 memastikan Prancis menjadi tim pertama yang melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026.

Les Bleus kini tinggal menunggu pemenang laga Spanyol kontra Belgia untuk memperebutkan tiket ke partai final.

Pada pertandingan tersebut, Prancis langsung mengancam sejak awal laga.

Tembakan keras Mbappe pada menit ke-3 masih bisa ditepis Bounou, sebelum kiper Maroko itu kembali melakukan penyelamatan gemilang saat menggagalkan sundulan Dayot Upamecano dari situasi sepak pojok.

Prancis memperoleh hadiah penalti pada menit ke-25 setelah Mbappe dijatuhkan Noussair Mazraoui di kotak terlarang.