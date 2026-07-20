Skor Spanyol vs Argentina Piala Dunia 2026: Drama di Ujung Babak Kedua

jpnn.com - JAKARTA - Skor Spanyol vs Argentina pada laga final Piala Dunia 2026 di Stadion New York, Amerika Serikat pada Senin (19/7) dini hari WIB, hingga waktu normal berakhir masih imbang 0-0.

Menjalani babak tambahan waktu, Timnas Argentina harus bermain dengan 10 pemain usai Enzo Fernandez menerima kartu merah.

Di menit ke-106, Spanyol menciptakan gol lewat Ferran Torres. Skor Spanyol vs Argentina berubah menjadi 1-0.

Sejak babak pertama, Spanyol tampil lebih dominan dan menciptakan sejumlah peluang.

Kesempatan terbaik datang pada menit kelima ketika Lamine Yamal nyaris membawa La Roja unggul.

Namun, upayanya digagalkan Lisandro Martinez dan Emiliano Martinez.

Argentina sempat mengancam melalui umpan Lionel Messi kepada Nico Gonzalez, tetapi peluang itu gagal dimaksimalkan.

Babak pertama ditutup tanpa gol, sementara Lisandro Martinez terpaksa ditarik keluar karena cedera dan digantikan Nicolas Otamendi.