Skrining Kusta Masuk Program Cek Kesehatan Gratis Mulai Tahun Ini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala kusta.

Hal ini demi menghapus stigma sekaligus mempercepat penanganan penyakit tersebut.

Imbauan tersebut disampaikan Menkes Budi dalam diskusi media bertajuk 'Menjawab Tantangan Menuju Eliminasi Kusta yang Inklusif dan Berkelanjutan di Indonesia' yang digelar The Habibie Center di Perpustakaan Wisma Habibie Ainun, Jakarta Selatan, Kamis (15/1).

Tak bisa dipungkiri, kusta masih menjadi momok di masyarakat karena kerap dikaitkan dengan hal-hal mistis.

Padahal, kusta adalah murni masalah medis yang bisa disembuhkan.

“Kusta bukan penyakit mistik atau kutukan. Ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri, dan ilmu pengetahuannya sudah jelas sejak lebih dari satu abad lalu,” kata Menkes Budi.

Sebagai langkah konkret mengejar target eliminasi kusta pada tahun 2030, pemerintah menerapkan strategi baru.

Mulai tahun ini, skrining kusta akan diintegrasikan ke dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG).