Skuad Argentina di Piala Dunia 2026, Lionel Messi Masih Jadi Andalan
jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Tim Nasional Argentina Lionel Scaloni mengumumkan skuad Albiceleste untuk Piala Dunia 2026.
Lionel Scaloni telah memilih 55 pemain masuk dalam skuad sementara, yang kemudian menjadi 26 penggawa untuk kompetisi yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulai 12 Juni nanti.
Lionel Messi masuk skuad yang terdiri dari 26 pemain itu. Masuknya nama Messi sekaligus menandai peluang sang megabintang menjalani Piala Dunia keenam di sepanjang kariernya.
Bila tampil nanti, Messi akan menorehkan sejarah dengan menambah koleksi penampilannya di Piala Dunia setelah edisi 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022.
Messi datang dengan status legenda hidup setelah mengantar negaranya meraih gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar.
Trofi tersebut melengkapi perjalanan panjang Messi bersama Albiceleste dan mengakhiri penantian Argentina sejak terakhir juara pada 1986.
Meski sempat memunculkan kekhawatiran akibat masalah kebugaran, Messi tetap dipercaya masuk skuad asuhan Lionel Scaloni.
Pemain Inter Miami itu diketahui meninggalkan pertandingan terakhir klubnya lebih awal karena kelelahan dan gangguan hamstring.
Skuad Argentina di Piala Dunia 2026 resmi diumumkan. Lionel Messi masih menjadi andalan.
