Skuad ASEAN Cup 2026 Hampir Lengkap, 21 Pemain Timnas Indonesia Mulai Berkumpul di Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Komposisi pemain Timnas Indonesia menjelang FIFA ASEAN Cup 2026 hampir komplet.
Tercatat 21 pemain sudah datang dan menginap di salah satu hotel yang akan di kawasan Sudirman Central Business District, Jakarta sejak Senin (21/9).
Para pemain masih belum diizinkan untuk berlatih di luar hotel dan lebih memilih latihan penguatan di pusat kebugaran.
Rencananya John Herdman akan menunggu seluruh pemainnya kumpul terlebih dahulu sebelum menggelar latihan perdana jelang FIFA ASEAN Cup 2026.
Tercatat pemain diaspora yang sudah datang ada Luke Vickery, Mitchell Baker, Maarten Paes, Kevin Diks, Elkan Baggott, Ole Romeny, Emil Audero, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, dan Joey Pelupessy.
Para pemain tersebut sudah bergabung dengan pesepak bola Timnas Indonesia yang merumput di liga lokal macam Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Jordi Amat, Egy Maulana Vikri, Rayhan Hannan, Dion Markx, Shayne Pattynama, Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, Dony Tri Pamungkas, serta Ivar Jenner.
Sejauh ini pemain yang belum terlihat bergabung ada Calvin Verdonk, Dean James, serta Yakob Sayuri.
Menarik ditunggu kiprah Timnas Indonesia pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026.
Sebanyak 21 pemain Timnas Indonesia sudah bergabung ke pemusatan latihan di Jakarta menjelang FIFA ASEAN Cup 2026, Senin (21/9)
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