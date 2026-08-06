Skuad Garuda di Ujung Tanduk, John Herdman Optimistis Timnas Indonesia Tembus Semifinal

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia bertekad meraih kemenangan saat jumpa Singapura pada laga pemungkas fase grup ajang ASEAN Championship 2026.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman mengungkapkan anak asuhannya sudah melupakan hasil minor di kandang melawan Vietnam.

Saat itu berlaga di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8) tercatat Rizky Ridho dan kolega menyerah dengan skor 0-3.

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Kekalahan tersebut membuat langkah skuad Garuda tembus semifinal agak tertatih dan harus raih kemenangan melawan Singapura sebagai syarat melangkah ke babak berikutnya.

“Ada banyak aspek positif dari penampilan kami saat melawan Vietnam, meskipun transisi pertahanan kami terkadang agak terlalu terbuka,”

“Sebagai pelatih, tanggung jawab saya adalah menjaga mereka tetap tenang dan fokus pada proses yang menyatukan tim serta membantu kami memenangkan pertandingan. Saya rasa mereka siap,” ujar Herdman.

Timnas Indonesia percaya diri mengingat datang dengan kekuatan terbaik termasuk beberapa pemain diaspora yang berlaga di Super League.

Kehadiran nama-nama macam Thom Haye, Eliano Reijnders, hingga Ragnar Oratmangoen diharapkan bisa menambah daya dobrak skuad Indonesia pada ajang ASEAN Cup 2026.