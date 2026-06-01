Skuad Garuda Hampir Lengkap, Verdonk dan Joey Segera Merapat ke Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Dua pemain pilar Timnas Indonesia, Joey Pelupessy dan Calvin Verdonk, dipastikan segera menyusul dan bergabung dalam pemusatan latihan skuad Garuda paling lambat pada Selasa (2/6/2026).

Ketidakhadiran kedua pemain tersebut dalam sesi latihan terbuka perdana di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (1/6/2026) sore, disebabkan oleh kendala jadwal kedatangan yang baru tiba di tanah air pada Senin malam.

"Verdonk jadwalnya kalau tidak salah nanti malam, berikut juga Joey, kemungkinan paling lambat besok sudah gabung," kata Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumardji yang turut mendampingi tim.

Sementara 21 nama lain yang tercantum dalam skuad final tim besutan John Herdman untuk FIFA Match Day melawan Oman pada Jumat (5/6) dan Mozambik pada Selasa (9/6) terpantau sudah mengikuti latihan di Stadion Madya.

Marselino Ferdinan, yang kembali mendapatkan panggilan timnas Indonesia setelah terakhir kali tampil pada September tahun lalu, sudah bergabung dengan rekan-rekan lainnya.

Begitu juga dengan pemain debutan berusia 17 tahun yang akan membela Timnas U19 Indonesia di Kejuaraan ASEAN U19 2026, Mathew Baker, sudah melahap menu-menu latihan bersama senior-seniornya seperti Kevin Diks, Nathan Tjoe-A-On, Elkan Baggott, hingga Rizky Ridho.

Hal yang sama juga terlihat pada Saddil Ramdani yang sudah hadir di Stadion Madya untuk menambah capsnya setelah terakhir bermain untuk Indonesia dua tahun lalu.

Selain nama-nama yang masuk dalam skuad final panggilan Herdman, sesi latihan Senin sore juga diikuti tiga pemain tambahan yakni dua calon pemain naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery, serta satu pemain diaspora Mees Hilgers.