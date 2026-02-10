menu
Skuad Garuda Muda Janji Bangkit di Pertemuan Kedua Lawan China

Skuad Timnas Indonesia U-17 saat berlaga pada ajang uji coba melawan China di Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (8/2). Foto: X/@TimnasIndonesia

jpnn.com - Timnas Indonesia U-17 mendapatkan pelajaran berharga seusai telan kekalahan telak melawan China.

Dalam laga persahabatan di Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (8/2) skuad Garuda Muda takluk dengan skor 0-7.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto menyebut bahwa Putu Ekayana Yoga Pratama dan kolega masih belum padu.

Juru taktik kelahiran 4 November 1979 itu berharap laga berikutnya bisa bermain lebih baik lagi dari pertandingan pertama.

“Secara ekspektasi, hasil pertandingan ini memang jauh dari harapan kami, terutama jika melihat apa yang sudah kami persiapkan.”

“Dari sisi performa, hari ini memang belum sesuai dengan yang kami inginkan,” ujar putra dari Sartono Anwar itu.

Nova menilai anak asuhannya harus cepat beradaptasi dengan pertandingan internasional.

Wajar mayoritas pemain yang dibawa saat ini masih belum punya banyak jam terbang menghadapi lawan-lawan dari negara luar.

Timnas Indonesia U-17 janji bangkit pada pertemuan kedua melawan China di laga persahabatan, Selasa (10/2)

