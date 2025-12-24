Skuad Garuda Muda U-17 Tiba di Indonesia, Erick Thohir Berpesan Begini
jpnn.com, BANTEN - Ketum PSSI Erick Thohir menyambut kedatangan tim nasional Indonesia U-17 di tanah air seusai berjuang di ajang bergengsi Piala Dunia U-17 tahun 2025 yang berlangsung di Qatar.
Fadly Alberto Hengga dkk tiba di tanah air melalui terminal kedatangan Gedung VIP Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis (13/11) pagi.
Tim asuhan Nova Arianto itu harus puas di peringkat kesepuluh dengan meraih tiga poin dari tiga pertandingan yang telah dijalani.
Meski tak bisa melangkah lebih jauh, Timnas U-17 Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan mengalahkan Honduras dengan skor 2-1 di fase grup.
Sementara, dua pertandingan sebelumnya lawan Zambia dan Brasil, Zahaby Gholby dkk harus menelan pil pahit kekalahan dengan skor 2-1 serta 4-0.
Hasil ini bukan hanya memberi kemenangan pertama bagi Indonesia di ajang Piala Dunia kelompok umur, tetapi juga menjadikan Garuda Muda sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara pertama pada turnamen tahun ini yang berhasil meraih kemenangan pada Piala Dunia U-17.
Seusai ini, Timnas U-17 dan PSSI akan kembali bersiap menghadapi event-event selanjutnya, yakni Piala AFC U-20.
Pada Desember ini, PSSI sudah mulai persiapan. Mayoritas penggawa timnas U-17 akan masuk dalam skuad U-20.
