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Skuad Indonesia di AVC Men's Volleyball Cup 2026

Skuad Indonesia di AVC Men's Volleyball Cup 2026
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Skuad Timnas voli putra Indonesia saat berlatih Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - BOGOR - Timnas voli putra Indonesia akan memulai perjuangan pada ajang AVC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India.

Skuad asuhan Reidel Toiran itu tergabung di Pool B bersama Qatar, Korea, Thailand, dan Oman.

Sementara itu, di Grup A berisi India, Australia, Bahrain, Taiwan, Kazakhstan, dan Selandia Baru.

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Pada ajang yang sama di Bahrain tahun lalu, Indonesia yang saat itu di bawah asuhan Jeff Jiang finis di peringkat ke-6.

Jasen Natanael Kilanta cum suis akan meninggalkan Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul ke India pada Rabu (17/6). (fal/jpnn)

Skuad Timnas Indonesia di AVC Men's Volleyball Cup 2026

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  • Setter: Alfin Daniel (Bhayangkara Presisi), Jasen Natanael Kilanta (Jakarta LavAni)
  • Outside hitter: Boy Arnes Arabi (Jakarta LavAni), Farhan Halim (Bhayangkara Presisi), Doni Haryono (Nakhon Ratchasima QminC), Agil Angga Anggara (Bhayangkara Presisi)
  • Middle blocker: Hendra Kurniawan (Jakarta LavAni), Tedi Oka (Surabaya Samator), Raden Gumilar (Bhayangkara Presisi), Putra Bagus Hidayatullah (Jakarta Garuda)
  • Opposite: Rama Faza Fauzan (Surabaya Samator), Dawuda Alaihissalam (Jakarta Garuda)
  • Libero: Muhammad Reyhan (Jakarta Garuda Jaya), Raihan Rizky Attorif (Jakarta Garuda Jaya)

Pelatih: Reidel Toiran (Kuba)

Asisten: Lardi, Nur Widayanto

PBVSI lepas timnas voli putra Indonesia ke AVC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India, Rabu (17/6) pagi WIB

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