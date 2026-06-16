Skuad Indonesia di AVC Men's Volleyball Cup 2026
jpnn.com - BOGOR - Timnas voli putra Indonesia akan memulai perjuangan pada ajang AVC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India.
Skuad asuhan Reidel Toiran itu tergabung di Pool B bersama Qatar, Korea, Thailand, dan Oman.
Sementara itu, di Grup A berisi India, Australia, Bahrain, Taiwan, Kazakhstan, dan Selandia Baru.
Pada ajang yang sama di Bahrain tahun lalu, Indonesia yang saat itu di bawah asuhan Jeff Jiang finis di peringkat ke-6.
Jasen Natanael Kilanta cum suis akan meninggalkan Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul ke India pada Rabu (17/6). (fal/jpnn)
Skuad Timnas Indonesia di AVC Men's Volleyball Cup 2026
- Setter: Alfin Daniel (Bhayangkara Presisi), Jasen Natanael Kilanta (Jakarta LavAni)
- Outside hitter: Boy Arnes Arabi (Jakarta LavAni), Farhan Halim (Bhayangkara Presisi), Doni Haryono (Nakhon Ratchasima QminC), Agil Angga Anggara (Bhayangkara Presisi)
- Middle blocker: Hendra Kurniawan (Jakarta LavAni), Tedi Oka (Surabaya Samator), Raden Gumilar (Bhayangkara Presisi), Putra Bagus Hidayatullah (Jakarta Garuda)
- Opposite: Rama Faza Fauzan (Surabaya Samator), Dawuda Alaihissalam (Jakarta Garuda)
- Libero: Muhammad Reyhan (Jakarta Garuda Jaya), Raihan Rizky Attorif (Jakarta Garuda Jaya)
Pelatih: Reidel Toiran (Kuba)
Asisten: Lardi, Nur Widayanto
PBVSI lepas timnas voli putra Indonesia ke AVC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India, Rabu (17/6) pagi WIB
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