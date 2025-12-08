Skuad Lengkap, Latihan Tertutup: Persib Bandung Kejar Kepastian Lolos dari Grup Neraka
jpnn.com - Hujan deras yang mengguyur kawasan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, pada Minggu (7/12/2025) memaksa Persib Bandung memindahkan sesi latihan mereka ke ruang tertutup.
Lapangan pendamping GBLA tidak memungkinkan digunakan, tetapi situasi tersebut tidak mengendurkan persiapan skuad Pangeran Biru.
Tiga Pemain Kembali Berlatih
Dalam sesi tersebut, tiga pemain yang sebelumnya absen saat menghadapi Borneo FC, yakni Adam Alis, Andrew Jung, dan kiper Teja Paku Alam sudah terlihat kembali berlatih bersama tim.
Kehadiran mereka menjadi angin segar menjelang laga terakhir fase Grup G AFC Champions League Two (ACL Two) 2025/26.
Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan bahwa perubahan lokasi latihan tidak mengganggu rencana yang telah disusun.
"Ini bukan masalah karena kami bisa tetap berlatih di dalam ruangan."
"Kami sudah menyiapkan program pemulihan, dan baru besok pagi kami berlatih dalam situasi yang ideal," ucap Hodak.
Dua Sesi Tersisa Menuju Bangkok United
Persib masih memiliki dua sesi latihan sebelum menjamu Bangkok United di GBLA pada Rabu (10/12/2025).
