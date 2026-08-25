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Skuad Lengkap Persib Musim 2026/2027, Tak Ada Ramon Tanque

Skuad Lengkap Persib Musim 2026/2027, Tak Ada Ramon Tanque
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32 pemain Persib Bandung yang diperkenalkan dalam acara Pesta Persib 'Launching Tim & Jersei Musim 2026/2027' di Bandung Arena, Kota Bandung, Selasa (25/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akhirnya mengumumkan susunan skuad yang akan menjadi kekuatan baru untuk mengarungi musim 2026/27.

Dalam acara Pesta Biru di Bandung Arema, Maung Bandung memperkenalkan 32 pemain sekaligus jersei terbaru yang akan digunakan pada musim ini.

Namun, dari daftar yang diumumkan Persib, ada satu nama yang mencuri perhatian karena tidak muncul, yaitu Ramon Tanque.

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Ramon menghilang dari skuad resmi Persib musim 2026/2027.

Nama Ramon sebelumnya masih masuk dalam aktivitas tim di pramusim.

Striker asal Brasil tersebut juga menjadi bagian dari skuad Persib pada musim sebelumnya. 

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Bahkan, dia sempat tampil dalam sejumlah pertandingan dan mengikuti persiapan tim menuju musim baru.

Kini, ketika Persib secara resmi mengumumkan 32 pemain untuk musim 2026/2027, nama Ramon tidak ditemukan dalam daftar pemain depan. 

Berikut daftar skuad lengkap Persib Bandung untuk musim 2026-2027. Satu pemain asing menghilang.

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