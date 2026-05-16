Skuad Mewah Bhayangkara Presisi Tembus Final AVC Champions League 2026
jpnn.com, PONTIANAK - Tim voli Jakarta Bhayangkara Presisi melangkah ke final AVC Champions League 2026 seusai menang atas wakil Korea, Hyundai Capital Skywalkers.
Berlaga di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Sabtu (16/5), skuad asuhan Reidel Toiran itu menang dengan skor 3-0 (25-23, 28-25, 25-23).
Pada laga tersebut, bintang kemenangan tim milik Kepolisian RI itu yakni Noumory Keita dengan sumbangan 24 poin.
Pemain asing Bhayangkara Presisi lainnya yakni Robertlandy Simon dengan tambahan 13 angka.
Hasil ini membuat Nizar Julfikar dan kolega akan menantang tim Iran, Foolad Sirjan Iranian pada final AVC Champions League 2026.
Pada laga sebelumnya, Ali Ramezani dan kolega menang atas wakil Jepang, JTEKT Stings Aichi dengan skor 3-0 (25-22, 25-19, 25-20).
Pencapaian ini membuat Jakarta Bhayangkara Presisi dan Foolad Sirjan Iranian akan menjadi perwakilan Asia pada ajang Kejuaraan Dunia Voli 2026 di Desember 2026 mendatang.
Bhayangkara Presisi untuk kali kedua tampil di final setelah terakhir pada edisi 2023.
