Skuad MilkLife Strikers Melaju ke Final Singa Cup 2026

jpnn.com, SINGAPURA - MilkLife Strikers memastikan langkah ke final Singa Cup 2026 setelah mengamankan posisi puncak di klasemen Grup A pada hari kedua yang berlangsung Senin (2/11) di The Rainforest Hub, Singapura.

Pada pertandingan final yang dijadwalkan digelar Selasa (3/11), tim asuhan Jacksen F. Tiago akan menghadapi wakil Malaysia, Selangor FC Academy A.

Pada hari kedua penyelenggaraan, MilkLife Striker harus menjalani dua agenda pertandingan yakni menghadapi wakil Nepal, Rato Bangala dan Selangor FC Academy A. Laga menghadapi Rato Bangala berhasil dilewati dengan kemenangan besar 13-0. Sedangkan pada laga kedua, MilkLife Strikers harus mengakui keunggulan Selangor FC Academy A, dengan skor 0-1.

Kemenangan besar atas wakil Nepal, Rato Bangala, menjadi hasil positif pertama MilkLife Strikers pada pertandingan siang hari. Locita Waranggani membuka keunggulan tim melalui tembakan jarak jauh pada menit ke-7. Empat menit berselang, Keyla A. P. Natawijaya menggandakan keunggulan lewat tembakan terukur pada menit ke-11.

MilkLife Strikers terus menambah keunggulan melalui gol Nadia S. Azzahra pada menit ke-13. Satu menit kemudian, Nadia kembali mencetak gol, tetapi bola yang masuk ke gawang setelah membentur pemain lawan tercatat sebagai gol bunuh diri. Sebelum babak pertama berakhir, Adiba S. Primayuga membawa MilkLife Strikers unggul 5-0 melalui eksekusi penalti pada menit ke-17.

Memasuki babak kedua, MilkLife Strikers semakin leluasa mengembangkan permainan. Ferisa Dewi Widodo tampil menonjol dengan mencetak hat-trick melalui gol pada menit ke-25, 27, dan 37. Dua gol lainnya dicetak Angelina P. S. Mongan pada menit ke-31 dan Adelice Maureen pada menit ke-35. Adiba kemudian melengkapi kemenangan MilkLife Strikers melalui gol keduanya pada menit ke-39.

Setelah kemenangan tersebut, MilkLife Strikers dijadwalkan menghadapi Selangor FC Academy A pada pertandingan kedua. Namun, hujan deras yang mengguyur The Rainforest Hub sempat membuat jadwal pertandingan diundur. Setelah cuaca membaik, kedua tim akhirnya bertanding dengan Selangor FC Academy A keluar sebagai pemenang melalui skor tipis 1-0.

MilkLife Strikers tetap mengakhiri fase grup di posisi teratas dengan koleksi enam poin dan selisih gol +17. Selangor FC Academy A menempati posisi kedua dengan selisih gol +9, unggul satu gol dari Lion City Sailors yang memiliki selisih gol +8. Pada pertandingan kedua hari itu, wakil Singapura tersebut menang telak 12-0 atas Rato Bangala.