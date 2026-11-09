Skuad Persib Bandung Dibubarkan, Igor Tolic Minta Pemain Lupakan Sepak Bola

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic memberikan waktu libur selama lima hari kepada anak asuhnya setelah melewati rangkaian pertandingan dengan jadwal yang sangat padat.

Keputusan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras dan perjuangan para pemain sejak awal musim.

Tantangan berikutnya yang menanti Marc Klok cum suin pun tidak kalah berat. Sepanjang November hingga akhir Desember 2026, Maung Bandung dijadwalkan menjalani 12 pertandingan dalam kurun waktu 36 hari.

Setelah laga melawan Java United di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026), Tolic memberikan waktu istirahat selama lima hari kepada seluruh pemain.

Dia berharap para pemain bisa memanfaatkan masa libur tersebut untuk memulihkan kondisi fisik dan mental, sekaligus menghabiskan waktu bersama keluarga.

“Saya sangat senang kami memiliki jeda. Setelah pertandingan selesai, saya ingin memberikan libur lima hari kepada para pemain karena mereka layak mengistirahatkan otak dan tubuh mereka,” kata Tolic, Senin (9/11).

Menurut Tolic, pemulihan pemain tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik. Setelah melewati persaingan yang intens dan perjalanan panjang dalam beberapa pekan terakhir, para pemain juga membutuhkan waktu untuk menyegarkan pikiran.

Dia berharap anak asuhnya benar-benar menikmati waktu libur bersama keluarga tanpa harus memikirkan sepak bola untuk sementara waktu.