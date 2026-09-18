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Skuad Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 Resmi Dirilis, Ada 9 Pemain Diaspora

Skuad Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 Resmi Dirilis, Ada 9 Pemain Diaspora
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Skuad Timnas Indonesia saat melakoni laga persahabatan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia telah merilis komposisi pemain yang akan berlaga pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tidak banyak mengubah komposisi  pemain dibandingkan skuad yang tampil pada FIFA Series dan ASEAN Championship sebelumnya.

Sejumlah pemain yang merumput di kompetisi nasional tetap dipanggil, seperti Rayhan Hannan, Egy Maulana Vikri, Dony Tri Pamungkas, dan sebagainya.

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Sementara itu, sejumlah pemain diaspora turut dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Mereka ialah Emil Audero, Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Calvin Verdonk, Joey Pelupessy, dan Ole Romeny.

Timnas Indonesia tergabung di Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan skuad Garuda akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Menarik ditunggu kiprah Timnas Indonesia pada turnamen tersebut. Apalagi, Skuad Garuda mendapat keuntungan tampil di hadapan publik sendiri.

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Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan dapat melalui siaran langsung Indosiar, SCTV, Vidio, dan NEX.(kitagaruda/fal/jpnn)

Daftar pemain Timnas Indonesia pada FIFA ASEAN Cup 2026

Timnas Indonesia merilis komposisi pemain yang akan berlaga pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026, Jumat (18/9)

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