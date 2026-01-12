menu
Skuter Listrik Pertama Suzuki Dijual Seharga Rp 35 Jutaan

Skuter Listrik Pertama Suzuki e-Access. Foto: suzuki

jpnn.com - Suzuki akhirnya resmi masuk ke arena skuter listrik dengan mulai memasarkan Suzuki e-Access yang dibanderol seharga kisaran Rp 35 jutaan.

Skuter listrik dikembangkan secara khusus untuk pasar India, salah satu ladang terbesar kendaraan roda dua dunia.

Suzuki e-Access dirancang untuk menawarkan pengalaman berkendara yang praktis dan bebas khawatir.

Managing Director Suzuki Motorcycle India, Kenichi Umeda, menegaskan bahwa motor listrik mengusung baterai tahan lama, pengendalian lincah, serta kualitas dan detail khas Suzuki.

“Dengan setiap elemen dirancang dengan cermat untuk membuat kepemilikan mudah, menyenangkan, dan tanpa kekhawatiran, kami tetap mendukung perjalanan mobilitas listrik konsumen,” ujar Umeda.

Secara desain, e-Access tampil beda dibanding versi bensinnya.

Lampu depan dan belakang sudah mengusung teknologi LED, memberikan kesan modern sekaligus efisien.

Posisi duduk dibuat ramah pengguna dengan tinggi jok 765 mm, lebih rendah dari Access 125.

