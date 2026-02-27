Skutik 150cc Suzuki Bakal Mengaspal di Indonesia? Nmax dan PCX Siap-Siap

menu
Suzuki Burgman 150/Houjue UFR150. Foto: greatbiker

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki mendadak ramai dibicarakan di kalangan pencinta skutik, menyusul satu kode misterius yang muncul diam-diam di basis data Samsat DKI Jakarta: UFR150.

Kode itu seperti bisikan awal bahwa pabrikan Jepang tersebut sedang menyiapkan sesuatu yang lebih serius di kelas 150 cc.

Jejaknya mengarah ke model yang sudah lebih dahulu beredar di China lewat Haojue, mitra lama Suzuki.

Di sana, UFR150 dikenal sebagai skutik gambot berperawakan modern. Jika benar masuk Indonesia dengan lencana Suzuki, banyak meyakini namanya akan berubah menjadi Burgman 150.

Dari tampilan, motor jelas bukan pemain kaleng-kaleng. Bodi besar dengan garis halus memberi kesan elegan.

Lampu depan projector LED dan DRL membuat wajahnya terlihat tegas sekaligus futuristis.

Panel instrumen full digital menambah aura modern, seolah menegaskan bahwa ini bukan sekadar skutik harian.

Di balik bodinya, tersimpan mesin 149 cc satu silinder berpendingin cairan. Tenaganya diklaim tembus 14,2 dk dengan torsi 14,2 Nm.

