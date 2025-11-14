Skutik Retro Honda Scoopy Bersolek, Cek Harganya di Sini

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada salah satu skuter matik (skutik), yaitu Honda Scoopy.

Skutik itu kini hadir dengan warna baru yang semakin stylish.

Marketing Director AHM Octavianus Dwi mengatakan penyegaran warna pada Honda Scoopy untuk menjawab kebutuhan konsumen muda yang ingin tampil lebih personal dan stylish dalam kesehariannya.

”Melalui warna-warna baru kami ingin memberikan lebih banyak pilihan bagi mereka untuk mengekspresikan kepribadian masing-masing. Tetap unik, fashionable, dan semakin membanggakan saat berkendara,” ujar Octa.

AHM menawarkan dua tipe dalam tiga varian, masing-masing mempunyai kombinasi warna baru.

Pada varian Fashion, hadir empat pilihan warna yang membuat pengendaranya tampil beda. Fashion Black, Fashion Red, Fashion Cream dan Fashion Mint.

Sementara Prestige hadir dengan penambahan warna baru Prestige Red. Warna itu melengkapi dua warna sebelumnya, yakni Prestige Black dan Prestige White.

Adapun varian Stylish kini hadir dengan tiga pilihan warna memikat, yakni Stylish Grey sebagai warna baru yang elegan, serta Stylish Green dan Stylish Beige.