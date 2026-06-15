Sky-Watch Luncurkan RQ-70 Dainn, Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak Jarak Jauh

jpnn.com, PARIS - Sky-Watch, perusahaan pengembang sistem tak berawak canggih yang berbasis di Denmark, resmi memperkenalkan RQ-70 Dainn.

Adapun RQ-70 Dainn merupakan sistem pesawat udara tanpa awak jarak jauh terbaru yang dirancang untuk mendukung misi intelijen, pengawasan, pengintaian, serta akuisisi target.

RQ-70 Dainn diperkenalkan dalam ajang Eurosatory yang diselenggarakan di Paris, Perancis pada 15-19 Juni 2026.

Setelah empat tahun pengoperasian secara berkelanjutan di Ukraina melalui platform UAV RQ-35 Heidrun, Sky-Watch kini memperkenalkan RQ-70 Dainn yang dikembangkan untuk menghadirkan kemampuan operasional yang efektif sejak hari pertama dan terus berkembang seiring dengan kebutuhan misi yang dijalankan.

“RQ-70 Dainn tidak dikembangkan berdasarkan asumsi, melainkan berlandaskan platform UAV RQ-35 Heidrun yang telah terbukti dan terus disempurnakan melalui umpan balik yang berkelanjutan. Tantangan saat ini bukanlah sekadar akses terhadap teknologi, melainkan apakah teknologi tersebut dapat berfungsi ketika paling dibutuhkan dan mampu berkembang cukup cepat untuk mengikuti dinamika,” ungkap Martin Schousboe, CEO Sky-Watch dalam keterangan resmi, Senin (15/6).

RQ-70 Dainn dikembangkan dari platform RQ-35 Heidrun yang telah digunakan secara berkelanjutan dan terus disempurnakan selama empat tahun pengoperasiannya di Ukraina.

Pengalaman tersebut diwujudkan dalam sebuah sistem yang dirancang untuk memperluas jangkauan, meningkatkan daya tahan, dan memberikan fleksibilitas misi yang lebih besar, tanpa mengurangi elemen yang paling penting dalam operasi nyata yaitu: kecepatan, kesederhanaan, dan keandalan.

Karakteristik utama RQ-70 Dainn meliputi daya tahan operasional hingga delapan jam, kemampuan intelijen, pengawasan, dan pengintaian dengan jangkauan operasional hingga 100 kilometer di luar garis depan.