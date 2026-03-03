menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Skye Newman Tunjukkan Keberanian Lewat Lagu Baru

Skye Newman Tunjukkan Keberanian Lewat Lagu Baru

Skye Newman Tunjukkan Keberanian Lewat Lagu Baru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skye Newman. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, LONDON - Penyanyi sekaligus pencipta lagu asal London Selatan, Skye Newman, menyuguhkan karya terbaru yang berjudul Walk.

Walk merupakan sebuah lagu tajam dan penuh keberanian yang menangkap sisi paling jujur dan tanpa filter darinya.

Lagu tersebut berkembang sebagai konfrontasi lirik yang mendokumentasikan momen yang dapat dirasakan oleh setiap pendengar, saat kesabaran habis dan insting bertahan hidup mengambil alih.

Baca Juga:

Penampilan Skye tetap terkontrol namun tajam, menggabungkan kejernihan emosional dengan humor gelap. Ini adalah lagu tentang mengenali kerusakan emosional apa adanya dan memilih untuk menjauh daripada menyerapnya.

Dia menulis lagu Walk bersama kolaborator lama Boo dan Luis Navidad, dan menandai kolaborasi pertama dengan Chrissi.

Walk melanjutkan reputasi Skye dalam mengubah pengalaman hidup menjadi penulisan lagu yang tajam. Produksinya tetap terkendali, membiarkan lirik membawa beban dan tidak memberi ruang bagi narasi untuk melunak.

Baca Juga:

"Walk adalah tentang mengambil kembali kekuasaanmu ketika sebuah hubungan tidak lagi bermanfaat bagimu, mengenakan sepatu hak tinggi, dan pergi," ungkap Skye Newman.

Peluncuran Walk terjadi setelah Skye Newman menyelesaikan tur singkat di AS dengan tampil di New York City dan Los Angeles.

Penyanyi sekaligus pencipta lagu asal London Selatan, Skye Newman, menyuguhkan karya terbaru yang berjudul Walk.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI