Slamet Trail Run 2026 Jadi Upaya Pulihkan Wisata Guci Tegal

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan pergelaran Slamet Trail Run 2026 untuk menghidupkan kembali kunjungan ke obyek wisata Guci, Kabupaten Tegal, setelah banjir bandang yang sempat melanda kawasan tersebut beberapa waktu lalu.

Melalui ajang lari lintas alam ini, ribuan peserta dari berbagai daerah diharapkan ikut menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus mengenalkan kembali kondisi wisata Guci yang kini telah kembali beroperasi normal.

"Kita perlu menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa kondisi Guci itu sebenarnya dari sisi wisata baik-baik saja,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno saat konferensi pers Slamet Trail Run dan Kejurda ALTI Jateng 2026 di Gulala Azana Resort Guci, Kabupaten Tegal pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

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Sebab, sebanyak 1.031 peserta mengikuti kegiatan tahun ini. Mereka terdiri atas 908 peserta umum dan 123 peserta Kejuaraan Daerah (Kejurda) Asosiasi Lari Trail Indonesia (ALTI) Jawa Tengah.

Kehadiran peserta dari luar daerah menjadi peluang bagi wisata Guci untuk kembali menarik perhatian wisatawan.

Upaya tersebut juga melibatkan masyarakat setempat. Panitia menyebut sekitar 90 persen personel penyelenggara merupakan warga lokal.

Selain itu, kegiatan ini menggandeng warga desa, pengelola basecamp, pelaku UMKM, hingga kelompok kesenian rakyat.

Selain untuk mendongkrak pariwisata, Slamet Trail Run tahun ini juga dipadukan dengan Kejurda ALTI Jawa Tengah.