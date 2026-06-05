Slank Akhirnya Rilis Album Republik Fufufafa

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Slank akhirnya merilis album terbaru yang berjudul Republik Fufufafa pada Jumat (5/6).

Tanggal 5 Juni dipilih karena bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sesuai dengan tema besar yang diusung Slank dalam Album Launching Party Republik Fufufafa di Markas Slank, Jl. Potlot, Jakarta Selatan.

Album studio ke-26 Slank memuat 10 lagu baru yang proses rekamannya dilakukan selama Ramadan 2025, berlokasi di Flat 5 Studio milik Ridho Hafiedz, kemudian dilanjut di Parah Studio - Potlot 14.

Selama dua pekan, Slank menumpahkan produktivitas di dalam studio sejak pagi hingga menjelang waktu berbuka. Setiap harinya dimulai dengan workshop selama beberapa jam, dilanjut proses tracking untuk masing-­masing instrumen secara bergantian.

Dalam setiap album Slank, terkandung empat unsur yang selalu ada yaitu Cinta, Alam, Sosial dan Youth (anak muda), begitu juga dengan album Republik Fufufafa.

Album baru tersebut menampilkan cover depan yakni kelima personel Slank, yakni Bimbim, Kaka, Ridho, Abdee, dan Ivanka memakai make up badut nackal karya teman-teman dari Face Painting Jakarta ini.

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Lagu-­lagu dari album Republik Fufufafa, mulai ditulis oleh Bimbim sepanjang 2024, sementara Kaka menulis lagu ciptaannya pada 2021.

"Kami menulis lagu sesuai dengan kondisi sekarang, meng-capture berita yang terjadi," kata Bimbim Slank di Potlot, Jakarta Selatan pada Jumat (5/6).