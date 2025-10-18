Slank Dorong HS Bisa Menyerap Tenaga Kerja dari Slankers

jpnn.com, YOGYAKARTA - Grup band legendaris, Slank meminta perusahaan rokok terkenal asal Yogjakarta, HS untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Slank bahkan berharap tenaga kerja yang diambil pabrik rokok yang terkenal dengan tagline 'Berani Beda' itu adalah para Slankers yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan pentolan Slank saat jumpa pers event Tour Hey Slank X HS Berani Beda di Suryo Group Tower, Sleman, Sabtu (18/10). Event akan dimulai pada Minggu (19/10) di Adisucipto Gravel Sport Centre.

Hadir dalam acara itu Kaka, Bimbim, Ivanka, Ridho dan Abdee. Sebelum tampil, personil Slank juga berkesempatan tour ke pabrik rokok HS di Kabupaten Magelang.

"Tour Hey Slank X HS Berani Beda ini tidak hanya untuk Slank. Kami harap dengan tour ini, pemasarannya makin bagus dan semakin banyak menyerap tenaga kerja. Saya request pada pak Haji Suryo untuk minta kuota tenaga kerja dari Slankers," ucap basist Slank, Ivanka.

Hal senada disampaikan Bimbim. Menurut drummer Slank itu, HS telah terbukti menjadi perusahaan rokok yang besar. Meski belum berusia dua tahun, namun sudah berhasil eksis dan menyerap banyak tenaga kerja.

"Aku melihat HS ini produk rokok lokal yang fenomenal. Belum dua tahun tapi sudah unjuk gigi di pasaran," kata Bimbim.

Bimbim menambahkan di saat Indonesia dalam kondisi saat ini, dibutuhkan banyak peran untuk berbuat sesuatu. Ia mengapresiasi HS telah mengambil peran itu dengan cara memberikan lapangan pekerjaan.