Slank Hingga Bernadya Sukses Meriahkan Pensi Teras 2025 SMAN 3 Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian Pensi Teras 2025 sukses digelar di Balai Sarbini, Jakarta pada Sabtu (20/9).

Ribuan siswa SMAN 3 Jakarta beserta guru, orang tua, hingga alumni larut dalam kemeriahan acara.

Pensi Teras 2025 jadi semarak karena menghadirkan tiga bintang tamu istimewa yakni Slank, Bernadya, Suka Suka Band.

Suka Suka Band membuka panggung dengan musik energik yang langsung membakar semangat penonton. Selanjutnya Bernadya membuat suasana makin syahdu lewat lagu-lagunya yang meneduhkan.

Puncaknya, Slank sukses mengguncang Pensi Teras lewat 15 lagu andalan yang dinyanyikan ribuan penonton dengan penuh antusias.

Vokalis Slank, Kaka mengaku salut dengan kerja keras para siswa panitia yang menyelenggarakan Pensi Teras tahun ini.

“Baru kali ini Slank diundang isi Pensi SMA 3. Sekarang sekolah-sekolah banyak berlomba bikin acara keren, dan SMA 3 ini luar biasa. Nilai plusnya, kita bisa lihat bagaimana adik-adik panitia kompak banget. Itu bikin Slank kagum," kata Kaka Slank.

Ketua Umum Teras 2025, Najwa mengatakan acara tersebut sebagai bukti kreativitas dan kekompakan siswa. Sementara itu, Ketua Teras Cup Syahril dan Ketua Teras Pensi Firgie menegaskan kesuksesan Pensi tidak lepas dari dukungan penuh guru, orang tua, hingga Ikatan Alumni Teladan (IKAT).