jpnn.com, JAKARTA - SMA Jubilee Jakarta mempertahankan gelar juara DBL Seri Jakarta 2026 seusai mengalahkan SMA Al Maruf Jakarta dengan skor telak 65-18.

Berlaga di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (21/11), skuad asuhan Christian Andy Hermawan itu menang dengan margin 47 angka.

Mikha Angelina Deco menjadi topskor pada laga ini dengan torehan 16 angka. Regina Cahyu Maharani menyusul dengan tambahan 12 poin.

SMA Jubilee sejatinya tidak tampil dengan kekuatan penuh.

Ariqa Shafa Chayyara mengalami cedera di akhir kuarter kedua. Cedera itu tidak menyurutkan semangat Jubilee untuk menutup laga dengan kemenangan besar.

Regina Cahyu menyebut timnya sejak awal bertekad meraih gelar juara.

Terlebih, pada edisi 2025 tim berjuluk Phoenix itu menjadi juara seusai mengalahkan SMA 70 Jakarta dengan skor 36-32 di babak overtime.

"Kami sudah berjuang dan memberikan yang terbaik. Lawan juga memberikan perlawanan yang bagus untuk kami. Kami bersyukur bisa mendapatkan apa yang kami inginkan dan apa yang selama ini sudah kami perjuangkan," ujar Regina.