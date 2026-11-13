SMA Kristen Waikabubak Ungguli Ribuan Peserta di Gen Halal Championship 2026

jpnn.com, JAKARTA - SMA Kristen Waikabubak berhasil meraih Juara 1 Gen Halal Championship 2026, kompetisi edukasi halal tingkat nasional yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).

Pada penyelenggaraan tahun kedua ini, kompetisi mencatat 4.525 pendaftar dari 33 provinsi di Indonesia dan satu peserta dari Jepang, meningkat sekitar tiga kali lipat dibandingkan 2025 yang diikuti 1.493 peserta.

Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati mengatakan peningkatan partisipasi tersebut menjadi capaian positif dalam memperluas edukasi halal kepada generasi muda.

Gen Halal Championship 2026 bukan sekadar kompetisi, tetapi juga wadah pembelajaran yang memberikan pengetahuan dan pengalaman secara langsung. Antusiasme peserta dari berbagai daerah, termasuk keikutsertaan generasi muda nonmuslim, menunjukkan bahwa edukasi halal bersifat inklusif dan dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas," ujar Muti.

Dari ribuan pendaftar, sebanyak 30 finalis dari 28 sekolah di 15 provinsi melaju ke babak Grand Final. Riau menjadi provinsi dengan jumlah finalis terbanyak, yakni sembilan orang.

Kompetisi ini juga mencatat peningkatan partisipasi pelajar nonmuslim menjadi 36 peserta, dibandingkan 16 peserta pada 2025. Mereka berasal dari latar belakang agama Katolik, Protestan, dan Buddha. Bahkan, kompetisi menjangkau pelajar dari Pulau Mubur, Kepulauan Anambas.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Muhammad Cholil Nafis menilai kompetisi tersebut menjadi bentuk dakwah yang relevan bagi generasi muda. Menurut dia, edukasi halal melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan anak muda penting untuk membentuk karakter dan gaya hidup generasi mendatang.

Para finalis juga mendapatkan pengalaman belajar melalui analisis kasus, diskusi, serta kunjungan ke laboratorium LPPOM untuk mengenal proses pengujian halal dan ekosistem industri halal.