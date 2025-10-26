SMA Pangudi Luhur Jakarta Rayakan 60 Tahun di Terowongan Silaturahim

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni SMA Pangudi Luhur Jakarta menggelar kegiatan di Terowongan Silaturahim yang merupakan terowongan penghubung antara Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal.

Kegiatan bertajuk 'Empat Kunci, Satu Pintu Persaudaraan' tersebut menjadi bagian dari program Road to Lustrum XII, yang puncaknya digelar pada 15 November 2025 di kompleks SMA Pangudi Luhur, Brawijaya, Jakarta Selatan, dengan tema besar 'Bikin Geter'.

Persaudaraan atau yang sering disebut 'brotherhood' di kalangan peserta didik dan alumni SMA Pangudi Luhur begitu melekat bahkan merupakan identitas. Hal itu yang menjadi inspirasi digagasnya kegiatan ini, betapa persaudaraan tidak dibatasi oleh perbedaan, bahkan disyukuri sebagai kekayaan yang memperkuat dan melengkapi dengan semangat toleransi.

Kegiatan tersebut mempertemukan empat lembaga utama: Keuskupan Agung Jakarta, Masjid Istiqlal, Yayasan Pangudi Luhur, dan SMA Pangudi Luhur Jakarta. Momen bersejarah itu menjadi simbol harmoni antarumat beragama di tengah keberagaman bangsa.

Prosesi dimulai dengan kegiatan simbolik di Terowongan Silaturahim dilanjutkan dengan misa di Gereja Katedral yang dihadiri oleh perwakilan Bruder FIC, guru, siswa dan alumni sekolah SMA Pangudi Luhur, perwakilan sekolah Katolik seperti Kanisius, Gonzaga, De Brito, Santa Ursula, Regina Pacis Jakarta, Regina Pacis Bogor, Tarakanita & Strada.

Di Terowongan Silaturahim, para perwakilan berjalan dari dua arah, bertemu di tengah dengan membawa empat kunci sebagai simbol yang kemudian digunakan untuk 'membuka pintu persaudaraan'. Simbol itu menggambarkan tekad bersama menjaga semangat pluralisme dan saling menghormati.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Suparman, mengatakan bahwa perbedaan antara bangsa Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling menjalin kasih sayang.

“Kita tidak perlu mempertentangkan perbedaan, karena semua agama mengajarkan kasih. Islam mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim, Kristen mengajarkan kasih sesama manusia, demikian pula agama lainnya. Perbedaan itu nyata, tetapi bukan untuk dipertentangkan,” ungkap Suparman dalam keterangan resmi.