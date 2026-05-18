SMAN 1 Pontianak dan Sambas Menolak, MPR Batalkan Final Ulang Lomba Cerdas Cermat 2026
jpnn.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI secara resmi membatalkan pelaksanaan babak final ulang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
Langkah pembatalan ini diambil setelah adanya pernyataan sikap penolakan resmi dari dua sekolah finalis, yakni SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas.
Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Liyanto mengatakan bahwa kedua sekolah itu sepakat tidak perlu ada perlombaan ulang. Di samping itu, pembatalan itu juga sudah jadi kesepakatan seluruh fraksi di MPR RI.
"Hari ini kita rapat, tadi dengan pimpinan MPR lengkap, memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan kedua sekolah ini," kata Abraham di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan bahwa MPR RI juga telah bertemu dengan SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas pada pekan lalu. Menurut dia, MPR RI pun menerima permintaan kedua sekolah itu dengan baik.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan bahwa siswi SMAN 1 Pontianak Josepha Alexandra yang menjadi pusat sorotan polemik LCC beberapa waktu lalu, akan menjadi Duta Lomba Cerdas Cermat MPR RI.
“Salah satu aspirasi teman-teman adik Josepha bisa menjadi duta LCC, besok dari Kesekjenan akan menyampaikan hal tersebut,” kata Abcandra.
Dia pun menyampaikan permohonan maaf atas nama MPR RI atas polemik LCC yang terjadi. Maka dari itu, dia mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan LCC MPR RI ke depannya.
