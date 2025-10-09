SMAN 10 Samarinda Ditetapkan Jadi Sayap Garuda Pendidikan
jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Samarinda ditetapkan sebagai salah satu SMA Garuda Transformasi.
Hal itu menjadi upaya pemerintah menghadirkan pendidikan unggul, merata, dan berdaya saing global di seluruh Indonesia.
“Penting menjadikan SMA Garuda Transformasi sebagai ‘sayap Garuda yang membentang’, mengangkat anak-anak Indonesia untuk terbang tinggi menuju kejayaan Indonesia Emas 2045,” kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, Rabu (8/10).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang juga hadir langsung di Education Center SMAN 10 Samarinda, turut memastikan agar sekolah-sekolah menengah di Indonesia dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami akan terbang tinggi, melakukan lompatan besar menuju Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang mampu berdaya saing di tingkat internasional,” kata Gus Ipul.
Lebih lanjut Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Garuda Transformasi memiliki tiga pilar utama yang menjadi fondasi dalam mewujudkan tujuan besar pendidikan Indonesia.
Pertama, penyeimbang akses, yaitu memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak berprestasi di seluruh Indonesia.
Kedua, inkubator pemimpin, yang berperan dalam menyiapkan karakter kepemimpinan generasi Indonesia Emas 2045.
Ditetapkan jadi sayap Garuda pendidikan, SMAN 10 Samarinda bertekad mencetak SDM unggul.
