SMAN 3 Painan Buktikan Perjuangan Berbuah Tiket ke Tingkat Nasional

jpnn.com, PADANG - SMA Negeri 3 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, berhasil meraih Juara I Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tahun 2026 Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Kemenangan tersebut memastikan SMAN 3 Painan menjadi wakil Provinsi Sumatera Barat pada Final Nasional LCC Empat Pilar MPR RI yang akan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 23–28 Agustus 2026.

Berdasarkan hasil penilaian babak final, Grup B dari SMAN 3 Painan memperoleh nilai tertinggi, yakni 80 poin.

Posisi kedua diraih Grup C dari SMA IT Insan Cendekia Payakumbuh dengan 75 poin, sedangkan Grup A dari SMAN 1 Padang menempati posisi ketiga dengan perolehan 65 poin.

Penilaian babak final dilakukan secara objektif oleh tiga dewan juri, yakni Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI, Dr. Wachid Nugroho, Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Karakter Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Muspardi, M.Pd., dan Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang, Dr. Monica Tiara, M.Pd.

Salah satu dewan juri, Wachid Nugroho, mengapresiasi semangat para peserta yang telah mengikuti kompetisi sejak tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Menurutnya, penyelenggaraan LCC Empat Pilar MPR RI tahun ini kembali menghadirkan berbagai kisah perjuangan pelajar dari berbagai penjuru Indonesia.

"Banyak cerita yang kami temui selama pelaksanaan LCC Empat Pilar MPR RI Tahun 2026. Ada peserta di wilayah perbatasan yang harus menempuh perjalanan lima jam menuju ibu kota kabupaten untuk mengikuti seleksi. Bahkan di Kepulauan Riau ada peserta yang harus berlayar selama tiga hari tiga malam untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi," ujarnya.