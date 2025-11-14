SMAN 3 Teladan Jakarta Gencarkan Program Pencegahan Perundungan

jpnn.com, JAKARTA - SMAN 3 Teladan Jakarta terus memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah siswa melalui program pencegahan perundungan yang kini mendapat dukungan besar dari para alumni.

Sejak awal 2000-an, komunitas alumni aktif menjaga budaya sekolah yang aman, dan upaya tersebut makin terstruktur dengan hadirnya Satgas Anti-Bully Teladan yang dibentuk pada Februari 2024 bekerja sama dengan Tim Penanganan & Pencegahan Kekerasan (TPPK).

Nah, hari ini (14/11), Satgas Anti-Bully Teladan berkolaborasi dengan Alumni Biro Penertiban Teladan di bawah Ikatan Keluarga Alumni Teladan (IKA Teladan) menggelar Seminar Anti-Bullying bertema “Kindness Starts With Me”.

Tampil dua praktisi anak dan remaja, Nur Firdaus, S.Psi, dan Risa Fauzi Alexander yang memberikan wawasan komprehensif tentang dampak perundungan, empati, serta strategi membangun budaya sekolah yang suportif.

Perwakilan Ketua Umum IKA Teladan, Junas Miradiarsyah, menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan upaya alumni dalam mengembalikan sekaligus memperkuat nilai keteladanan yang selama ini menjadi identitas SMAN 3 Jakarta.

“Kami ingin membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung prestasi para siswa,” ujarnya dalam seminar yang diikuti 960 siswa kelas 10–12, para guru, Komite Sekolah, serta alumni dari berbagai angkatan.

Dukungan juga datang dari Mayjen (Purn) Arkamelvi Karami selaku pembina Satgas Teladan sekaligus alumnus Biro Penertiban Teladan.

Dia menekankan bahwa keterlibatan alumni adalah wujud nyata kepedulian terhadap masa depan generasi muda.