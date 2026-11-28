jpnn.com, LOMBOK - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pengembangan sistem keamanan dan keselamatan lalu lintas berbasis teknologi (Smart Road Safety Policing) sebagai bagian dari penguatan layanan publik, kesiapan destinasi wisata, serta daya tarik investasi daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan koordinasi antara Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri Brigjen Chiko Ardwiatto bersama Dirlantas Polda NTB Kombes Iman Pribadi Santoso dan perangkat daerah terkait di Mataram.

Gubernur NTB menilai jaminan keselamatan dan kelancaran lalu lintas merupakan elemen strategis dalam mewujudkan visi pembangunan daerah "NTB Makmur Mendunia", khususnya dalam memperkuat posisi NTB sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia.

"Melalui sinergi kepolisian dan pemerintah daerah, kami berharap NTB semakin aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan, semakin siap menjadi tuan rumah berbagai event internasional, serta semakin menarik bagi investasi yang membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja," kata Lalu.

Menurut Pemprov NTB, keamanan dan kelancaran mobilitas sangat menentukan kepercayaan wisatawan, penyelenggara ajang internasional, serta investor.

Pengalaman NTB menjadi tuan rumah MotoGP dan berbagai kegiatan berskala internasional menjadi modal penting untuk menaikkan standar keselamatan jalan serta kenyamanan pengunjung, terutama di kawasan Mandalika.

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Dalam skema kolaborasi yang dibahas, Pemprov NTB menyiapkan dukungan lintas sektor melalui OPD terkait. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB Ahsanul Khalik serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB Ervan Anwar dilibatkan untuk memperkuat integrasi data, dukungan infrastruktur, konektivitas, dan keselarasan kebijakan transportasi daerah.

Sementara Korlantas Polri dan Polda NTB berperan dalam pengembangan sistem berbasis teknologi, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk pemetaan kerawanan dan pengukuran kinerja Kamseltibcarlantas, serta penguatan kesiapan operasional di lapangan.