Smart Spending Kartu OCBC Voyage, Sambil Belanja Bisa Investasi Emas

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) terus memperkuat posisi sebagai bank yang menghadirkan solusi finansial premium dengan meluncurkan inovasi terbaru untuk Kartu Kredit OCBC Voyage.

Tidak hanya sekadar kartu travel eksklusif, Kartu Kredit OCBC Voyage mampu mengubah setiap pengeluaran menjadi momen berharga, sekaligus membuka peluang pertumbuhan kekayaan melalui konversi Miles ke Logam Mulia Emas.

Hasil OCBC Financial Fitness Index (FFI) 2025 menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi emas meningkat signifikan, dari 2% di 2024 menjadi 6% di 2025.

Lonjakan tersebut memperlihatkan bahwa emas makin dilihat sebagai aset aman dan bernilai jangka Panjang. Dengan fitur konversi Miles ke Logam Mulia Emas, OCBC Voyage menjawab tren tersebut dengan cara yang unik di mana nasabah bisa berinvestasi tanpa harus mengeluarkan uang tambahan.

Cukup dengan menggunakan kartu kredit untuk transaksi sehari-hari, setiap Miles yang dikumpulkan bisa menumbuhkan investasi.

“Dengan Kartu Kredit OCBC Voyage, spending bukan hanya jadi lifestyle, tapi juga investasi berharga. Saat ini nasabah bisa makan malam elegan, terbang first class, berbelanja sehari-hari, sekaligus menumbuhkan aset Logam Mulia Emas mereka,” ungkap Veronika Susanti, Retail Loan Division Head OCBC dalam keterangan tertulis.

Melalui OCBC Voyage, bank menghadirkan perpaduan sempurna antara gaya hidup mewah dan perencanaan finansial jangka panjang. Pemegang kartu bisa memastikan setiap pengeluaran tidak pernah sia-sia.

“Gaya hidup modern tidak hanya tentang menikmati pengalaman terbaik, tapi juga bagaimana memastikan setiap keputusan finansial punya nilai tambah. Dengan Kartu Kredit OCBC Voyage, nasabah kini bisa mendapatkan privilege mewah, sekaligus menumbuhkan kekayaan mereka,” tambah Veronika.