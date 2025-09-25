Smart Sugar Shield, Inovasi Suplemen Baru untuk Kendalikan Gula Darah

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya jumlah penderita diabetes di Indonesia, hadir inovasi suplemen kesehatan bernama Evercose.

Produk ini memperkenalkan teknologi Smart Sugar Shield, solusi pertama di Indonesia yang menggunakan Reducose, bahan aktif asal Inggris yang bekerja langsung di saluran pencernaan untuk membantu mengontrol kadar gula darah.

Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF), lebih dari 19,5 juta orang di Indonesia hidup dengan diabetes, jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya.

Lonjakan gula darah setelah makan menjadi salah satu faktor risiko utama komplikasi diabetes, obesitas, dan penyakit metabolik lainnya.

Evercose hadir sebagai solusi praktis dan berbasis sains untuk membantu masyarakat menjaga kadar gula tetap stabil tanpa harus mengorbankan pola makan.

Teknologi Smart Sugar Shield bekerja melalui Reducose, ekstrak alami dari daun murbei yang terbukti secara klinis mampu menghambat enzim α-glucosidase di usus halus.

Dengan mekanisme tersebut, Evercose dapat mengurangi penyerapan gula darah hingga 40 persen, memperlambat lonjakan gula pasca makan, serta membantu metabolisme gula menjadi energi lebih efisien.

Keunggulan Evercose dibanding produk lain adalah penggunaan bahan paten standar internasional yang berbasis riset klinis, kemasan praktis dalam bentuk sachet siap minum, serta rasa yang menyegarkan tanpa meninggalkan rasa pahit.