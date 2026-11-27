jpnn.com, JAKARTA - PT Bank SMBC Indonesia Tbk. menggandeng Ajaib Group untuk mengembangkan ekosistem perbankan dan investasi digital.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta, Selasa (25/11/2026).

Kolaborasi ini memadukan pengalaman dan jaringan perbankan SMBC Indonesia dengan kapabilitas teknologi dan layanan investasi Ajaib Group.

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Wakil Direktur Utama SMBC Indonesia Michellina Laksmi Triwardhany mengatakan sinergi tersebut diharapkan dapat menghubungkan kebutuhan perbankan dan investasi nasabah dalam ekosistem layanan yang lebih terintegrasi.

"Kami melihat peluang menghadirkan solusi keuangan yang semakin komprehensif," ujar Dhany, sapaan akrab Michellina.

Menurut Dhany, kolaborasi bersama Ajaib Group dapat memperkuat kapabilitas SMBC Indonesia sekaligus membuka peluang pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

SMBC Indonesia dan Ajaib Group berencana menggarap lima area potensial. Kelima area itu meliputi integrasi produk perbankan dan investasi, pengembangan layanan bagi nasabah premium, program kartu dan loyalitas, penyediaan layanan perbankan, hingga investment banking.

Untuk segmen nasabah premium, kedua perusahaan menjajaki pengembangan produk, layanan, dan program bersama.