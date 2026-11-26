jpnn.com, JAKARTA - PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) kembali menyelenggarakan Daya Fest 2026 pada 25–27 November 2026 di Menara SMBC, Jakarta.

Festival pemberdayaan bagi nasabah, karyawan, dan masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, mengasah keterampilan, serta memperluas akses pasar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pada penyelenggaraan tahun ini, Daya Fest 2026 memperluas cakupan dampaknya melalui dua fokus kolaborasi strategis, mendorong kesiapan ekspor UMKM ke pasar Jepang serta mendukung kebangkitan pelaku usaha yang terdampak bencana alam di tanah air.

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Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah M. Riza Damanik mengungkapkan apresiasinya atas program ini.

“Pemulihan ekonomi pascabencana bukan sekadar membantu usaha kembali berjalan, tetapi memastikan para pengusaha memiliki kesempatan untuk bangkit, kembali mendapatkan pasar, dan terus bertumbuh. Karena itu, dukungan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha harus saling melengkapi agar pemulihan dapat berlanjut menjadi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan,” katkanya.

Pihaknya turut menegaskan bahwa kolaborasi dengan SMBC Indonesia sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui PRO-KESRA Produktif,

“Melalui PRO-KESRA Produktif yang dapat diakses melalui SAPA UMKM, kami terus mendorong kolaborasi agar Pengusaha UMKM dan Wirausaha semakin mudah memperoleh layanan pendampingan, pembiayaan, dan akses pasar. Sinergi dengan SMBC Indonesia melalui Daya Fest 2026 menjadi langkah konkret untuk memastikan pengusaha tidak hanya mampu pulih, tetapi juga semakin berdaya saing, naik kelas, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar mengatakan memasuki tahun keempat penyelenggaraannya, Daya Fest 2026 merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan SMBC Indonesia dalam memberdayakan nasabah dan masyarakat Indonesia khususnya di sektor UMKM.