jpnn.com, JAKARTA - PT Bank SMBC Indonesia Tbk. memperkuat perannya sebagai mitra perbankan bagi pelaku usaha melalui partisipasinya dalam Shanghai Fair Indonesia 2026 di Jakarta, 11-12 November 2026.

Melalui ajang tersebut, SMBC Indonesia mendukung pertukaran perspektif mengenai peluang investasi Tiongkok di Indonesia sekaligus membuka ruang bagi perusahaan untuk mendiskusikan kebutuhan perbankan.

Head of Wholesale Banking SMBC Indonesia Nathan Christianto mengatakan pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan perusahaan menjadi kunci dalam menyediakan solusi perbankan yang relevan.

"Perusahaan yang memasuki pasar baru memiliki kebutuhan tidak terbatas pada pembiayaan," ujar Nathan.

Menurut Nathan, perencanaan arus kas, pengelolaan transaksi, dan pemahaman terhadap pasar lokal juga penting agar bisnis berjalan baik.

Relevansi hubungan bisnis Indonesia-Tiongkok tercermin dari realisasi investasi.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi dari Tiongkok mencapai US$5 miliar sepanjang Januari-September 2026.

Capaian itu menempatkan Tiongkok sebagai negara asal investasi asing terbesar ketiga di Indonesia.