SMK dan STUDDS Merilis Helm Terbaru di IIMS 2026

jpnn.com, JAKARTA - Dua merek helm asal India, SMK dan STUDDS, memanfaatkan panggung Indonesia International Motor Show 2026 untuk meluncurkan produk terbarunya.

Avant Tjen, Director Sales & Marketing PT Prakarsa Bangun Sarana, menegaskan bahwa pasar otomotif Indonesia sangat potensial.

"Oleh karena itu, SMK dan STUDDS berkomitmen menghadirkan inovasi, kenyamanan, dan teknologi yang relevan bagi kebutuhan pengendara tanah air," kata Avant Tjen, di Jakarta, Kamis (12/2).

Sorotan utama datang dari SMK Cygnus, helm modular flip-back dengan chin-bar yang bisa diputar hingga 180 derajat.

Dirancang fleksibel untuk harian maupun touring jarak jauh, Cygnus sudah mengantongi standar ECE 22.06, DOT, dan SNI.

Material Enhanced Impact Resistance Thermoplastic (EIRT) dipadukan multi-density EPS diklaim mampu menyerap benturan lebih optimal.

Fitur kenyamanan juga lengkap: ventilasi terintegrasi di area dagu hingga tengkuk, lapisan dalam hypoallergenic, anti-statis, serta wind protector dan breath deflector.

Visor lebar berlapis antigores kompatibel Pinlock MaxVision, ditambah sun visor internal.