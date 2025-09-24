menu
SMKN 1 Batam Sabet Juara 1 Axis National Cup Regional Sumatera, Siap Unjuk Gigi di Babak Grand Final

SMKN 1 Batam Sabet Juara 1 Axis National Cup Regional Sumatera, Siap Unjuk Gigi di Babak Grand Final

SMKN 1 Batam Sabet Juara 1 Axis National Cup Regional Sumatera, Siap Unjuk Gigi di Babak Grand Final
SMKN 1 Batam raih juara 1 dalam kompetisi Futsal AXIS National Cup 2025 Regional Sumatera bertempat di GOR Jakabaring Palembang. Foto: Dokumen Humas XL for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - SMKN 1 Batam berhasil meraih Juara 1 dalam kompetisi Futsal AXIS National Cup 2025 Regional Sumatera setelah mengalahkan SMK 2 Mei Bandar Lampung dengan skor 3 - 1.

Selanjutnya, SMKN 1 Batam akan bertanding di Grand Final AXIS Nation Cup 2025 di Istora Senayan Jakarta, pada Sabtu 11 Oktober 2025 mendatang.

Sementara delapan sekolah lainnya ikut dalam Babak Regional Final AXIS Nation Cup 2025 di Palembang, yakni MAN 1 Pidie, SMAN 5 Solok Selatan, SMAN 1 Bengkulu Utara, SMK 2 Mei Bandar Lampung, SMA Tri Sukses Jambi, SMKN 2 Palembang, SMA Bina Warga 1 Palembang, dan SMAN 12 Pekanbaru.

Tim-tim juara tersebut telah menyisihkan puluhan sekolah di masing-masing area, yaitu area Aceh, Medan, Batam, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Lampung. 

Group Head XLSMART West Region Desy Sari Dewi mengungkapkan bahwa total ada 396 tim sekolah se-Sumatera yang mengikuti turnamen ini. 

"Dengan total jumlah penonton lebih dari 130 ribu penonton selama pertandingan turnamen futsal pelajar di Sumatera," ungkap Desy saat diwawancarai di Gelanggang Olah Raga (GOR) Dempo Jakabaring Palembang, Rabu (24/9/2025). 

Menurut Desy, para generasi muda penuh gairah memiliki motivasi tinggi untuk meraih prestasi. 

Dari itu manajemen XL SMART juga berkomitmen penuh untuk memfasilitasi mereka mengejar impian, dengan menggelar turnamen futsal tingkat SMA terbesar di Indonesia ini.

