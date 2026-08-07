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SMKN 2 Pekanbaru Jadi Pusat Keunggulan DAIKIN Pertama di Sumatra

SMKN 2 Pekanbaru Jadi Pusat Keunggulan DAIKIN Pertama di Sumatra
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Budi Mulia - Vice President Director PT Daikin Airconditioning Indonesia; Perwakilan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Kamal Majdi, S.Pd - Kepala SMK Negeri 2 Pekanbaru saat acara peresmian DAIKIN Center of Excellence di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Pekanbaru, Kamis (6/8/2026). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Langkah PT Daikin Airconditioning Indonesia turut memperkuat pendidikan vokasi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan industri, semakin meluas.

Terbaru, perusahaan solusi tata udara asal Jepang ini meresmikan DAIKIN Center of Excellence di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Pekanbaru, Kamis (6/8/2026).

Menjadi pusat keunggulan DAIKIN kedelapan yang berdiri di SMK, membuat peresmian ini istimewa, keberadaannya menjadi DAIKIN Center of Excellence pertama di seluruh wilayah Sumatra.

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“Menjadikan peresmian inisekaligus sebagai simbol kuatnya komitmen kami untuk terus memperluaskeberadaan DAIKIN Center of Excellence sebagai dukungan dalam penguatankompetensi pada institusi pendidikan vokasi,” ujar Budi Mulia, Vice President Director PT Daikin Airconditioning Indonesia.  

Menjadi salah satu inisiatif sosial DAIKIN dalam bidang pendidikan, keberadaanDAIKIN Center of Excellence bagi sekolah vokasi merupakan bentuk keberlanjutan kolaborasi perusahaan dengan sekolah menengah kejuruan, khususnya yang memiliki bidang peminatan refrigerasi dan tata udara.

Sebelumnya, DAIKIN telah melakukan kolaborasi dengan sekolah vokasi terkait. Di antaranya yaitu pengayaan kurikulum, pelaksanaan sertifikasi industribagi guru dan siswa, pengadaan pelatihan dari DAIKIN sebagai guru tamu, hingga praktek kerja lapangan bagi guru dan siswa.

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Fasilitas DAIKIN Center of Excellence di SMKN 2 Pekanbaru sendiri, menempati bangunan dua lantai yang terbagi atas ruang praktik dan ruang kelas teori.

Dalam laboratorium praktik, tersusun berbagai perangkat sistemtata udara (air conditioner – AC) DAIKIN untuk kebutuhan hunian maupun bangunan komersial.

Perusahaan solusi tata udara asal Jepang ini meresmikan DAIKIN Center of Excellence di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Pekanbaru, Kamis (6/8/2026).

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