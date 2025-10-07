menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Basket » SMLBT 2025 Rampung dengan Beberapa Catatan Positif

SMLBT 2025 Rampung dengan Beberapa Catatan Positif

SMLBT 2025 Rampung dengan Beberapa Catatan Positif
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pebasket Swish Mikhayla Widjaja saat berlaga pada ajang Sinar Mas Land Basketball Tournament (SMLBT) 2025 di The Breeze, BSD City. Foto: Dokumentasi SMLBT

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Sinar Mas Land Basketball Tournament (SMLBT) 2025 rampung digelar dengan beberapa catatan positif.

Sepekan event yang digelar di The Breeze, BSD City, itu akhirnya melahirkan juara baru setelah dalam dua tahun terakhir didominasi Transmedia.

Senior Vice President Corporate Affairs & Operation Support Sinar Mas Land Panji Himawan mengungkapkan adanya juara baru membuat turnamen ini menyajikan persaingan ketat setiap tahunnya.

Baca Juga:

Tidak hanya untuk kategori media serta ekosistem digital hub, dari KU-12 juga menarik perhatian.

Baik pemain, peserta hingga orang tua bahkan yang hadir turut merasakan atmosfer persaingan selama SMLBT 2025 mulai dari babak fase grup sampai partai puncak.

“Harapan saya, kalau turnamen ini tetap digelar harus ada sesuatu yang baru, lebih seru dengan kemasan lebih menarik dan interaktif untuk para peserta,” ujar Panji.

Baca Juga:

Dari kategori media serta ekosistem digital hub tercatat tim NTT Data menjadi juara setelah menumbangkan Transmedia dengan skor 49-30.

Hasil ini merupakan revans setelah tahun sebelumnya skuad asuhan Givson kalah dengan skor 48-55.

Beberapa catatan positif penyelengaraan Sinar Mas Land Basketball Tournament (SMLBT) 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co